Это предоставит юридическую защиту ЛГБТ-военным, которые защищают Украину на фронте.

На регистрацию в Верховную Раду Украины подан законопроект о введении в стране института регистрируемых партнерств. Депутаты должны принять решение о регистрации законопроекта в течение 5 дней.

Это возможность для тех, кто по разным причинам не может вступать в брак. Воспользоваться ею могли бы и однополые, и разнополые пары, сообщает нардеп Инна Совсун.

"Над законопроектом мы с командой совместно с ОО "ЛГБТ военные за равные права", и ОО "Точка опоры ЮА" работали 9 месяцев. Зарегистрированные партнерства – это новый институт для тех, кто не может или не хочет вступать в брак. Им могут воспользоваться военные и гражданские, однополые и разнополые пары. ... В случае поддержки Верховной Радой, законопроект, наконец, поможет парам определить взаимные права и обязанности, вопросы владения имуществом, наследства, социальной защиты, прав в случае смерти или исчезновения партнера или партнерши. Ничего экстраординарного. Все то, что всегда, по умолчанию, было доступно разнополым парам в Украине", – объясняет нардеп.

По словам нардепа, к регистрации законопроекта побудило прежде всего то, что ЛГТБ-военные, которые сейчас защищают Украину на фронте, и их партнеры, не имеют элементарных возможностей, которые имеют разнополые пары – посетить в больнице, организовать похороны и тому подобное.

"Моего друга военного не пускают к его парню в реанимацию, ведь они не родственники". "Если по какой-то причине я захочу переписать свое имущество на своего партнера, я этого сделать не смогу, поскольку он мне никем не является!". ..."Сейчас для меня очень актуальна легализация однополых отношений, потому что если я вернусь домой "200", то мой партнер не сможет даже меня похоронить". Таких историй – множество. ... ССО, тероборона, "Правый сектор", Нацгвардия, зенитно-ракетные войска, аэроразведка, парамедики. В различных подразделениях, видах и родах войск Украину защищают ЛГБТ-украинцы и украинки. Ежедневно рискуют своей жизни и здоровьем на уровне с другими", – подчеркивает Совсун.

Она акцентирует, что "государство должно предоставить юридическую защиту тем, кто защищает его безопасность".

Согласно законопроекту, процедура регистрации партнерств будет доступна для совершеннолетних однополых и разнополых пар. Подавать заявку на регистрацию можно будет через "Дію", рассмотрение заявок – 10 дней.

Интересно, что уже сейчас однополые пары начали подавать заявки на регистрацию однополых браков через "Дію". Руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник в комментарии The Village Украина сообщил, что после того, как подача заявок онлайн стала доступной, их прислали более 1100, из них 19 – от однополых пар. Такие заявления по понятным причинам не одобряются.

Некоторые представители ЛГБТ-сообщества использовали попытку регистрации однополых браков в "Дія" как повод привлечь внимание к ограниченным правам негетеросексуальных пар в Украине.

Легализация однополых отношений в Украине

В середине июля петиция на сайте президента Украины Владимира Зеленского о легализации однополых браков набрала необходимое для рассмотрения количество голосов. В ответе на нее президент сообщил, что пока легализовать однополые браки не получится, поскольку для этого нужны изменения в Конституцию, а они невозможны во время военного положения.

В то же время Зеленский отмечал, что правительство "нарабатывало варианты решений относительно легализации в Украине зарегистрированного гражданского партнерства", которые стали бы альтернативой браку. Валерия Коломиец, заместитель министра юстиции Украины по европейской интеграции, в колонке для "УП " сообщала, что Минюст планирует подать в ВРУ законопроект о регистрируемых гражданских партнерствах, однако не называла сроки.

Недавний опрос, проведенный Национальным демократическим институтом (NDI), показал, что 56% украинцев согласны или скорее согласны с тем, что ЛГБТ-люди должны иметь право на гражданское партнерство.

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