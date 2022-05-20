Житель села Олизаровка чуть ли не по пятам ходил за оккупантами и все разминировал.

На Киевщине житель села Олизаровка собственноручно убирал вражеские мины и помогал ВСУ. Партизан-сапер разминировал территории, однако однажды ему не повезло - мужчина потерял часть ноги.

Как партизан-сапер научился разминировать и чем он планирует заниматься дальше, сообщает ТСН.

Евгений Шабуня живет в селе Олизаровка, он чуть ли не по пятам ходил за оккупантами и все разминировал. К войне мужчина начал готовиться заблаговременно. Он смотрел много разных фильмов, читал и уже давно для себя понял, что враг прежде всего будет минировать все вокруг. Поэтому Шабуня начал учиться разминировать территории по видео в интернете. Также он купил себе металлоискатель, очень простой и дешевый.

Знания понадобились почти сразу. В село Олизаровка в Иванковском районе оккупанты зашли на третий день полномасштабной войны. Рашисты повсюду минировали все тропы.

"Они приехали, поставили, а я уже через час пошел, собрал. Они приезжают в шоке - одни ямы остались, ничего нет. Они еще ставили "сюрпризы". Перед тем, как поднять, я раскапывал и линейкой проверял, есть ли что-то под низом. Если что-то было, наматывал наверх шнурок, обычная веревка для белья, и стягивал", - рассказал партизан-сапер.

Еще интереснее мужчина обезвреживал растяжки. Для этого ему хватало рыбацкой удочки.

"Брал обычный спиннинг, видел растяжки и забрасывал спиннинг. Метров на 20-30 отлезал, ложился на землю и крутил. Клацал растяжку, а она взрывалась. Я быстро скрутил, смотался и убежал", - с улыбкой вспоминает смельчак.

Мужчина считает себя фартовым. Ему всегда везло. Партизан помогал ВСУ и даже собственноручно "демилитаризовал" оккупантов.

"Я выходил к нашим солдатам. Ставил метки на планшете, а уж по моим меткам они их били. Я с посадки подлез - они (оккупанты - УНИАН) окапываются, стоит две БМП. Я из одной БМП достал 6 автоматов, ящик гранат. Забрал это все дело и отнес, и поджег седушку им", - рассказал партизан-сапер.

Когда село освободили от оккупантов, мужчина продолжил разминировать территории. Он помогал местным саперам, которые и рассказали о смельчака ТСН. Мужчина собственноручно собрал сотни мин и растяжек. Но однажды ему не повезло, сапера-самородка подвел металлоискатель.

"Стояла противопехотная (мина-УНИАН), и я наступил на нее. Металлоискателем я проводил, однако он не увидел. Даже чуть-чуть не запищал. От того места, где я подорвался, было метров 200, я вылез туда, перевязал себе ногу и дождался пока приехали, забрали", - поделился воспоминаниями мужчина.

Невозможно даже посчитать, сколько жизней спасла партизанско-саперная деятельность смелого мужчины. Он потерял часть ноги, ему уже сделали несколько операций. В дальнейшем Шабуня планирует установить протез. О смелом подвиге мужчины сейчас знает вся община.

Мужчина мечтает пойти в ГСЧС и в дальнейшем помогать людям. В Иванковской общине будут ходатайствовать, чтобы спасатели все же взяли сапера в свою команду.

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