Женщина молится за Украину, она до сих пор не может забыть ужасы фашизма, а теперь живет во времена, когда зверства творят российские оккупанты.

На Волыни живет 100-летняя ветеран Второй мировой войны Татьяна Сайчун. Женщина пережила фашизм и спасалась от него с 3-летней дочкой на руках. Сейчас же от рашизма спасали ее крохотного праправнука.

Об этом говорится в новом сюжете ТСН.

100-летняя жительница Волыни сравнивает полномасштабную войну, которую развязала РФ, со Второй мировой. И пока оккупанты устроили очередной парад, она молится за Украину и ее защитников.

Женщина родилась в 1922 году в селе Осова на Холмщине, сейчас это в Польше. В 13 лет она пошла работать, а в 16 вышла замуж. Сайчун убегала от Второй мировой с 3-летней дочерью на руках.

Тогда были фашисты, а ныне - рашисты. Теперь от войны спасали ее маленького праправнука из Киевщины.

Сейчас женщина живет на Ривненщине. В ее доме всегда стоит портрет Тараса Шевченко. У нее большая семья: двое детей, семь внуков, восемь правнуков и даже двое праправнуков.

"Любите свою землю! Свою Украину, своих людей! Мы - украинцы, и нам никого не надо", - обратилась Сайчун к украинцам.

Женщина волнуется не только за родню, она молится за всю Украину и ненавидит Путина. Президента РФ постигнет такая же участь, как и всех убийц. Путину не будет счастья никогда, говорит 100-летняя ветеранка.

Ранее УНИАН уже сообщал, что ветеран АТО дал убежище полсотни переселенцев из разных уголков Украины.

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