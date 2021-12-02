Приготовления к визиту уже продолжаются. Однако точной даты еще не анонсируют.

Глава католической церкви Папа Римский Франциск может в ближайшее время осуществить визит в Украину. Точную дату еще не анонсируют.

Об этом сообщил глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук во время Киевского Форума Безопасности.

Читайте также"Мне стыдно": Папа Франциск отреагировал на насилие в католической церкви Франции"У нас хорошая новость. Ожидаем, что состоится его (Папы Римского - УНИАН) визит в Украину. Это еще не объявлено, но мы уже живем в ожидании и приготовлении. Это очень мощный сигнал поддержки нашего народа и нашего государства", - заявил Шевчук.

Он также отметил, что недавно имел возможность лично пообщаться с понтификом. Шевчук отметил, что Папа Франциск интересуется делами Украины.

"Несколько недель назад имел возможность лично общаться с Папой Франциском об Украине. Он очень беспокоится о судьбе простых людей", - резюмировал глава УГКЦ.

Как сообщал УНИАН, летом президент Владимир Зеленский пригласил Папу Римского Франциска осуществить визит в Украину.

"Визит вашей святости ждет прежде всего народ Украины", - отметил президент.

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Автор: Марта Гичко