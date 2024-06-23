Есть ряд документов, которые нужно предоставить, чтобы получить отсрочку.

Определенные категории украинцев могут получить отсрочку от призыва на военную службу, в частности, по семейным обстоятельствам.

Как указывается в разъяснении Одесского ОТЦК и СП, для этого нужно предоставить соответствующий пакет документов. Это касается мужчин и женщин, на иждивении которых есть трое и более детей в возрасте до 18 лет. Исключение составляют лица, имеющие долги по алиментам.

Чтобы получить отсрочку, надо предоставить свидетельство о рождении детей с указанием отцовства военнообязанного. К нему необходимо приложить один из документов:

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свидетельство о регистрации брака с матерью (отцом) детей или решение суда о расторжении брака и определении места жительства детей с отцом (матерью);

решение органа опеки и попечительства об определении места жительства с тем из родителей, который является военнообязанным;

письменный договор между родителями о том, с кем будут проживать дети и участие второго родителя в их воспитании;

решение суда об установлении факта нахождения ребенка на содержании военнообязанного, а также договор об уплате алиментов на ребенка.

Если же второй из родителей умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим, объявлен умершим или отбывает наказание в местах лишения свободы, а также когда лицо самостоятельно воспитывает и содержит ребенка пакет документов несколько меняется. Тогда к свидетельству о рождении надо добавить:

свидетельство о смерти одного из родителей или решение суда об объявлении одного из родителей умершим, лишении родительских прав или признании без вести отсутствующим;

приговор суда, по которому лицо отбывает наказание в местах лишения свободы;

решение суда об установлении факта самостоятельного воспитания ребенка или выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о рождении с указанием сведений об отце в соответствии с частью первой статьи 135 Семейного кодекса Украины.

Усыновители, на содержании которых находится несовершеннолетний ребенок, который до момента усыновления был сиротой или лишен родительской опеки, должны предоставить свидетельство о рождении ребенка на решение суда об усыновлении. Опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, патронатные воспитатели при этом должны предоставить выписку из решения исполнительного органа местной власти о предоставлении ребенку статуса ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки.

Патронатные воспитатели/опекуны/попечители/приемные родители/родители-воспитатели должны к свидетельству о рождении ребенка приобщить соответствующее решение исполнительного органа местной власти об устройстве у них ребенка.

Опекуны недееспособного лица должны предоставить решение суда о признании лица недееспособным и решение суда о назначении опекуна.

Женщины и мужчины, имеющие ребенка в возрасте до 18 лет и мужа или жену, которые проходят военную службу должны предоставить свидетельство о браке и о рождении ребенка, а также справку о прохождении военной службы.

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