Мобилизация до 25 лет: нардеп объяснил, когда могут призвать, несмотря на возраст

По его словам, есть понятие призывники, а есть военнообязанные. Между ними значительная разница.

Закон позволяет призывать людей в возрасте до 25 лет, если они приобрели статус военнообязанного, то есть проходили срочную службу или обучение на военной кафедре.

Об этом в коменаре Эспрессо заявил народный депутат Украины, секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко.

"У нас нет запрета призывать людей до 25 лет. У нас есть понятие призывники, а есть военнообязанные, и это две разные категории людей. Призывники - те люди, которые не отслужили срочную службу, не учились на военной кафедре, соответственно, до 25 лет не получили статус военнообязанного. Они действительно не призываются, могут пойти только по собственному желанию на контракт. Для таких людей есть возможность идти на годовые контракты, а после них уже, например, демобилизоваться. До 25 лет их никто призывать не будет. Эту норму мы сделали, и это хорошая история, когда ты на год можешь призваться, если тебе еще нет 25 лет", - отметил Костенко. Видео дня

Впрочем, ситуация другая, если человек является военнообязанным, то есть в возрасте до 25 лет была пройдена срочная служба или обучение на военной кафедре, или было списание в мирное время, до 25 лет был получен военный билет с пометкой, что не пригоден в мирное время, но пригоден в военное, то такой человек автоматически становится военнообязанным и по закону может быть призван.

Костенко пояснил, если гражданин отслужил срочную службу и ему исполнилось 21 год на момент 2022 года, а через три дня началась мобилизация, то он уже является военнообязанным.

"Ты уже проходил срочную службу. Поэтому, еще раз повторю, что призывников не берут до 25 лет, это противозаконно, а те, кто приобрел статус военнообязанного, то их вполне законно призывают, закон это позволяет. К тому же у нас есть много курсантов военных училищ, которые заканчивают обучение в 22 года. Они же не ждут 25 лет, а идут, руководят взводами, ротами, некоторые и батальонами", - прокомментировал Костенко.

Мобилизация 2024 сегодня в центре внимания - это стоит знать

С 18 мая в нашей стране вступил в силу новый закон о мобилизации, согласно которому все военнообязанные лица - мужчины, которым 18-60 лет, а также женщины, имеющие медицинские специальности, должны обновить военно-учетные данные. Сделать это можно, посетив ТЦК и СП, центры предоставления админуслуг или с помощью приложения "Резерв+".

С помощью этого приложения можно получить электронный военный билет. В Минобороны 19 июня сообщили, что такой е-документ уже получили 500 тысяч наших сограждан.

Адвокат Ярослав Куц предупредил, что людям, которым после регистрации в "Резевр+" выдало статус в розыске, нужно явиться в ТЦК и СП, иначе - им грозит "бусизация".

Вас также могут заинтересовать новости: