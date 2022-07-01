Ранее, в связи с военным положением в Украине, отпуск педагогов был ограничен 24 днями.

Верховная Рада Украины вернула продолжительность отпусков для педагогических и научно-педагогических работников - до 56 календарных дней.

Об этом сообщил председатель Комитета образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

"Проект закона 7251 принят в целом и подписан спикером сегодня", – сообщил он.

Однако, в тексте законопроекта предложено изменить первую часть статьи 12 закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" на такую: "В период действия военного положения предоставление работнику ежегодного основного отпуска по решению работодателя может быть ограничено продолжительностью 24 календарных дней за текущий рабочий год".

То есть, как объяснила народный депутат от фракции "Слуга народа" Юлия Гришина, теперь ограничение снято, а решение о продолжительности отпуска будет принимать директор или основатель школы.

"Педагоги смогут брать отпуск полной продолжительности - до 56 календарных дней... Знаю, насколько это насущный вопрос для работников образования. Ведь на время военного положения отпуск был ограничен 24 днями", - отметила она.

Итак, продолжительность отпусков педагогов после подписания закона президентом Украины может составлять 56 дней, как и раньше. Однако работодатель может принять решение о 24-дневном отпуске.

Напомним, ранее сообщалось, что на время военного положения учителям предоставляется отпуск 24 календарных дня, как и всем остальным работникам.

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