В то же время, не верят в победу 11% опрошенных граждан.

83% украинцев верят в победу в начатой Россией войне против Украины, из них - 34,5% считают, что победа наступит через один-два года. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, обнародованные 10 апреля.

"83% опрошенных верят в победу Украины в войне (от 78% жителей Востока и Юга страны до 87,5% жителей Западного региона), не верят - 11% (от 8% на Западе до 15% на Востоке страны)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по сравнению с предыдущими опросами ожидаемые сроки наступления победы становятся более отдаленными. Так, по данным последнего опроса, среди тех, кто верит в победу, 22% считают, что она состоится до конца этого года, тогда как в феврале-марте 2023 года 50% считали, что победа наступит до конца 2023-го.

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"34,5% считают, что она наступит через 1-2 года (в феврале-марте 2023-го - 26%). Что для этого понадобится от 3 до 5 лет - соответственно 17% и 7%, более 5 лет - соответственно 4% и 1%, что победа произойдет "вряд ли при моей жизни" - соответственно 0,8% и 0,4%. Больше стало тех, кто не знает, когда именно можно ожидать победу (соответственно 21% и 15%)", - говорится в результатах опроса.

Относительно того, что можно считать победой, относительное большинство (45,5%) тех, кто верит в победу, отвечают, что победой можно будет считать изгнание российских войск со всей территории Украины и восстановление границ по состоянию на январь 2014 года.

"Еще 23% будут считать победой уничтожение российской армии и содействие восстанию/распаду внутри России. 11% будут считать победой восстановление статус-кво по состоянию на 23 февраля 2022 года, 9% - изгнание российских войск со всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма, а 6% - прекращение войны, даже если российская армия останется на территориях, которые были захвачены в результате полномасштабного вторжения (после 24 февраля 2022 года)", - заявили в Центре Разумкова.

Как проводился опрос

Опрос проведен с 21 по 27 марта 2024 года методом face-to-face. Опрос проводился по стратифицированной многоступенчатой выборке с применением случайного отбора на первых этапах формирования выборки и квотного метода отбора респондентов на заключительном этапе (когда осуществлялся отбор респондентов по половозрастным квотам). Структура выборочной совокупности воспроизводит демографическую структуру взрослого населения территорий, на которых проводился опрос, по состоянию на начало 2022 года (по возрасту, полу, типу поселения).

Всего опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Вместе с тем, дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.

Война в Украине - мнение украинцев

Менее 50% опрошенных граждан верят, что Украине удастся вернуться к границам 1991 года. 45% опрошенных украинцев считают, что Украина сохранит все свои территории, которые имела в 1991 году. При этом, 7% считают, что Украина вернет Донбасс, но не Крым, и аналогично, 7% верят, что вернется Крым, но не оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, 16% считают, что Украина вернет территории, которые были подконтрольны до начала войны (до 24 февраля 2022 года). Также 16% убеждены, что Украина потеряет некоторые новые территории.

Лишь 1% украинцев ответили, что Украина будет полностью оккупирована Россией, а 6% затруднились ответить.

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