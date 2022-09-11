Этой зимой гражданам Украины придется экономить не только на тепле, но и на электроэнергии.

На ЗАЭС 11 сентября полностью отключили последний рабочий энергоблок. Сейчас идет подготовка к его переводу в "холодное состояние".

Старшая научная сотрудница Института радиационной безопасности Елена Паренюк, в эфире Украинского радио, объяснила что это означает.

"Это означает, что энергоблок будет полностью переведен под критическое состояние. Сейчас работает весь охладитель, который был загружен в энергоблоке. Работу реактора невозможно будет начать быстро, нужно будет перегружать топливо и проводить определенные регламентные работы. Мы полностью остановили ЗАЭС на довольно долгий промежуток времени", - отметила она.

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По словам научной сотрудницы, процесс перехода в холодное состояние технически очень сложен. Для полного охлаждения энергоблоков и топлива в хранилище понадобятся месяцы.

В связи с этим, украинцев ждет еще более сложная зима.

"ЗАЭС генерировала более четверти всех мощностей, которые мы использовали. И теперь объединенная энергетическая система определенным образом перераспределяет нагрузку, поэтому надо готовиться экономить также электроэнергию, а не только тепло", - добавила Паренюк.

Напомним, российские захватчики захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар 4 марта. С тех пор Россия отказалась от предложения создать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. С начала августа оккупанты периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее.

По приглашению правительства Украины МАГАТЭ сформировало миссию для визита на временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию. В ее состав вошли 14 международных экспертов. Миссия сфокусировалась на трех задачах: физическая защита; ядерная безопасность; гарантии нераспространения ядерных материалов.

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