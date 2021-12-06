Музыкант находился в больнице на кислородном концентрате из-за того, что было 85% поражения легких.

В воскресенье, 5 декабря, от коронавируса умер известный украинский композитор и музыкант - мультиинструменталист, участник группы "Хорея Казацкая" Данило Перцов. Ему было всего 48 лет.

О смерти Перцова сообщили в Facebook-группе "Хорея Казацкая".

"Наш друг, коллега и брат Данила Перцов отошел ныне в мир иной! Прощай, дорогой Данила! Прости и прощай! Мы тебя очень любим!"- говорится в сообщении.

Недавно коллега Перцова Тарас Компаниченко в Facebook сообщал, что музыкант попал в реанимацию Киевской клинической больницы №12. При этом он находился на кислородном концентрате из-за того, что было 85% поражения легких.

По словам Компаниченко, коронавирусом заболела и мама Перцова, но она лечилась дома.

Как отмечают знакомые музыканта, он был феноменом украинской музыки и культуры. По словам Андрея Ковалева, в 2016 году к 30-летию Чернобыльской трагедии Перцов написал ораторию "Гірка зоря". Ее исполнял Национальный президентский оркестр.

Справка УНИАН. Даниил Перцов родился в Киеве в семье известных художников-графиков. Начальное образование получил в Киевской специализированной музыкальной школе имени Лысенко, где факультативно занимался композицией в классе Пацукевича.

В 1992 году состоялся творческий дебют композитора на фестивале "премьеры сезона", где прозвучало произведение "Кондукт Бабьего Яра" в исполнении ансамбля "Киевская камерата" под руководством В. Сиренко.

В 1992-1998 годах учился в Киевской консерватории. С 2005 года начал играть в группе "Хорея Казацкая" под руководством Тараса Компаниченко.

Играл, в частности, на шамлеи, поморте и корнете.

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Автор: Виктория Гордиенко