Владимир Гаразд руководил городом с 2006 по 2020 год.

Бывший городской голова города Долины Ивано-Франковской области Владимир Гаразд умер от коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба Долинского городского совета.

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"С глубокой грустью сообщаем, что в тихое время под вечер Рождества, 6 января 2021 года, отошел в вечность многолетний городской голова Долины Владимир Гаразд. Он длительно и мужественно боролся с болезнью", - говорится в сообщении.

О болезни Владимира Гаразда стало известно в середине декабре. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. "Почти 9 месяцев я боролся с COVIDом в публичной плоскости как городской голова. Теперь пришло время перевести борьбу в практическую плоскость", - написал тогда Гаразд.

Коронавирус в Украине

От коронавируса в Украине уже умерли четыре мэра городов.

28 октября умер мэр Борисполя Анатолий Федорчук.

29 октября от коронавируса умер городской голова Новгород-Северского Олег Бондаренко.

16 ноября от осложнений COVID-19 скончался мэр Конотопа Александр Луговой.

17 декабря от осложнений, вызванных коронавирусом, умер мэр Харькова Геннадий Кернес.

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Автор: Екатерина Лиманская