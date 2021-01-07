Бывший городской голова города Долины Ивано-Франковской области Владимир Гаразд умер от коронавируса.
Об этом сообщила пресс-служба Долинского городского совета.
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"С глубокой грустью сообщаем, что в тихое время под вечер Рождества, 6 января 2021 года, отошел в вечность многолетний городской голова Долины Владимир Гаразд. Он длительно и мужественно боролся с болезнью", - говорится в сообщении.
О болезни Владимира Гаразда стало известно в середине декабре. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. "Почти 9 месяцев я боролся с COVIDом в публичной плоскости как городской голова. Теперь пришло время перевести борьбу в практическую плоскость", - написал тогда Гаразд.
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