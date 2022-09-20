Эксперт уверен, что на полуострове достаточный процент тех, кто хочет вернуться в состав Украины.

Военный эксперт Олег Жданов ответил на вопрос, захотят ли жители оккупированного Россией Крыма возвращаться в состав Украины.

Свое мнение по этому поводу он высказал в YouTube.

Эксперт согласился с тем, что на момент захвата в Крыму был довольно большой процент тех, кто кричал: "Путин введи войска" и "Крым – это Россия". Однако, сейчас ситуация изменилась, уверен Жданов.

Видео дня

В первую очередь, как он отметил, не стоит забывать о крымских татарах:

"Это коренная народность полуострова. Если бы они были согласны с тем, что Россия оккупировала Крым, то 8 лет российская ФСБ не громила бы такую организацию, как меджлис крымско-татарского народа в самом Крыму. Постоянные репрессии, обыски, аресты, суды…" – напомнил эксперт.

"Отъем земли. Спросите, у скольких крымчан российские оккупационные власти отняла земель? Сколько российское Минобороны закрыло побережья Черного моря на южном берегу Крыма? Проход к пляжам… сколько крымчане жаловались, что нет проходов, все закрыто и захвачено? Так что, я думаю, что будет достаточный процент тех, кто пожелает вернуться в состав Украины", – добавил Жданов.

Ранее военно-политический обозреватель Коваленко выражал уверенность, что полноценная операция Вооруженных сил Украины по деоккупации Крыма начнется в 2023 году.

Вас также могут заинтересовать новости: