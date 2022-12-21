Среди тех, кто хочет переехать, только 20% респондентов собираются за границу, отметили в КМИС.

Несмотря на то, что в очередной раз Россия нанесла ракетный удар по Украине и использовала десятки дронов, более 90% украинцев не имеют намерений переезжать с нынешнего места жительства.

Из респондентов 91% не собирается покидать нынешнее место жительства, а среди тех, кто все же имеет такое намерение, 71% указали о переезде в пределах Украины (больше всего - на запад страны или "домой"), только 20% - за границу, об этом свидетельствуют результаты седьмой волны всеукраинского социологического исследования по тематике местного самоуправления, проведенного Киевским международным институтом социологии в октябре-ноябре 2022 года.

Также исследование продемонстрировало, что значительная миграция в первые месяцы полномасштабной войны не вызвала большого социального напряжения в громадах. 72% постоянных жителей и жительниц принимающих громад положительно относятся к внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), тогда как только 6% отрицательно, а остальные нейтрально. Четверо из пяти (81,8%) опрошенных помогали ВПЛ в своей громаде. При этом 77,5% ВПЛ чувствуют позитивное отношение к себе, всего 3% - негативное, остальные говорят о нейтральном отношении к себе.

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Опрос проводился по заказу Программы Совета Европы "Децентрализация и реформа публичной администрации в Украине" в сотрудничестве с Министерством развития громад и территорий Украины и в координации с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Исследование проводилось на всей территории Украины, кроме территорий, которые были уже временно оккупированными по состоянию на 23 февраля 2022 года. Для анализа использовались две выборки: общеукраинская (2000 интервью) и внутренне перемешенные лица (701 интервью). Погрешность не превышает 2,4% для всеукраинской выборки и 4,1% для выборки ВПО.

Настроения населения в Украине во время войны с Россией - что надо знать

Россияне с осени нанесли ряд массированных ударов по украинским энергетическим объектам, возникли проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением, а также со связью.

В конце октября был опубликован опрос, проведенный аналитическим центром международной компании по трудоустройству Gremi Personal, согласно которому 67% граждан Украины планировали остаться на родине зимой несмотря на вражеские удары по энергосистеме.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что из нашего государства во время полномасштабной войны с Россией уже выехали более 14 миллионов человек.

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