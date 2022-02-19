Жена нардепа пересекла государственную границу в сопровождении нескольких мужчин, вероятно охранников.

Жена нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука Оксана Марченко, который находится под домашним арестом, спешно уехала из Украины.

Об этом сообщает издание "Обозреватель".

Журналисты продемонстрировали соответствующее видео. Утверждается, что Оксана Марченко выехала в Беларусь на автомобиле около 19:00 в пятницу, 18 февраля.

Журналисты издания также сообщают, что жена нардепа пересекла государственную границу в сопровождении нескольких мужчин, вероятно охранников.

Два автомобиля "Тойота" выехали через пропускной пункт в Черниговской области к Беларуси: перед тем, как покинуть территорию Украины, они были тщательно проверены пограничниками.

Как сообщал УНИАН, Оксана Марченко, жена народного депутата от Партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука, которому не так давно продлили домашний арест по "угольной" делу, показала своего мужа в домашней обстановке. Из-за видео она нарвалась на критику.

Все дело в том, что жена "кума Путина" кормила 10-месячного внука мороженым. Вряд ли ребенку такого возраста пойдут на пользу такие лакомства. Эксперты советуют давать малышам мороженое только тогда, когда им исполнится минимум 3 года. Но для Марченко, как и для ее мужа, правила не писаны.

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