За "прогул" таких занятий родителей вызывают в школу и угрожают лишить родительских прав.

Российские оккупанты привлекают украинских детей на временно оккупированных территориях "к сотрудничеству с вражеской армией". Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В частности, детей заставляют плести маскировочные сетки для захватчиков. Кроме того, они изготавливают окопные свечи.

"За прогул таких занятий в школу вызывают родителей детей и угрожают лишить прав. Заметим, что российские школы на временно оккупированных территориях имеют чисто пропагандистскую цель и являются инструментом уничтожения целого поколения украинцев в рамках политики геноцида, который проводит враг", – отметили в ЦНС.

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Российские захватчики крадут животных из херсонского заповедника "Аскания-Нова". Их оккупанты незаконно перевозят в краснодарский "Сафари-парк". На территории самого заповедника ранее были замечены российские военные.

Тем временем россияне провожают политику принудительной паспортизации населения на оккупированных территориях. Так, людям, не имеющим "паспортов РФ", угрожают увольнением с работы как "иностранцев".

Кроме того, "Радио Свобода" пишет, что россияне превращают оккупированный Донбасс в свалку. Из-за массовой мобилизации населения вывозить мусор некому. Более того, в некоторых временно оккупированных городах Донетчины и Луганщины из-за этого наблюдается нашествие крыс.

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