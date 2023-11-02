На оккупированных территориях из-за массовой мобилизации некому вывозить мусор.

Жители оккупированных территорий массово жалуются на антисанитарию во дворах, горы мусора, которые иногда не вывозят по несколько месяцев, и стаи крыс. Примечательно, что "мусорный коллапс" случился именно тогда, когда города, по мнению Кремля, стали "российскими". Проект Радио Свобода "Донбасс Реалии" проанализировал ситуацию и выяснил ее причины.

"Полгода не вывозили мусор… Там уже крысы начали бегать, пройти к дому невозможно", - пишет одна из жительниц Донецка о ситуации.

На подобные проблемы жалуются и жители других городов оккупированной Донецкой области: Амвросиевки, Шахтёрска, Иловайска, Ясиноватой, Макеевки. Из Луганской области пишут о растущих свалках в Сорокино (бывший Краснодон) и нашествии крыс в Лисичанске. Во многих населённых пунктах люди борются с мусором и грызунами, поджигая свалки и задыхаясь от удушливого дыма.

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Почему не вывозят мусор

В коммунальной компании Донецка жалуются, что техника есть в наличии, а работать некому – количество работников вдвое, а то и втрое меньше необходимого.

Куда подевались мужчины, которые традиционно работали на этих должностях, представители компании не уточняют. В то же время в соцсетях люди указывают на то, что кроме низких зарплат, причина дефицита кадров – отсутствие брони от призыва.

При этом оккупационная власть о мусорной проблеме пишет нечасто и вскользь. Сейчас оккупанты объявляют по телевизору и в соцсетях, что проблема решится, как только доставят новые контейнеры для отходов и мусоровозы. Первая партия – 1000 баков – уже прибыла в оккупированную часть Донецкой области. Но убирать мусор по-прежнему некому.

"Большинство работников были призваны оккупантами на войну, другая часть сбежала от войны. Поэтому вывозить мусор просто некому. Оккупационная администрация вынуждена просить уменьшить планы по мобилизации и прислать рабочую силу", – описывает ситуацию в коммунальной сфере Шахтёрска украинский Центр национального сопротивления.

"Оккупационные администрации уже прибегали к такой практике, когда присланные из России учителя, врачи и строители восполняли дефицит кадров на местах. Теперь, очевидно, настала очередь коммунальщиков", - пишет "Донбасс. Реалии".

В то же время оккупированный Донбасс может стать свалкой для российских регионов

В конце августа Центр национального сопротивления сообщил: россияне начали свозить в Донецкую область бытовые отходы из Ростова. При этом в самой Ростовской области от идеи строить новые полигоны отказались из-за экологического состояния региона. Сам Ростов так же задыхается от мусора, как и Донецк. Об этом часто пишут в местных масс-медиа.

"А пока оккупационные власти Донецкой и Луганской областей тоже пытаются убедить жителей, что мусорная проблема вот-вот решится. Каждую неделю на своих медиа-ресурсах чиновники рапортуют о прибытии очередной партии мусороуборочных машин и контейнеров из России. Но, похоже, люди уже прекрасно понимают, что дело не в наличии техники", - пишет "Донбасс. Реалии".

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