Российские оккупанты продолжают активно мародерить на временно оккупированных территориях. У жителей Скадовска Херсонской области россияне отбирают автомобили.
"Так, оккупанты ограбили гаражные корпоративы в Скадовском районе. Россияне обходят помещения и изымают авто прямо во время "проверки" якобы на нужды армии РФ", – сообщает Центр национального сопротивления.
Отмечается, что на оккупированных территориях Украины россияне также практикуют перепродажу угнанных авто. Для этого на машинах перебивают номерные знаки, после чего транспорт отгоняют в Россию.
Ситуация на оккупированных территориях Украины
8 марта 2023 года во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области раздались мощные взрывы. Сообщается, что сразу после этого над городом поднялся густой дым.
Днем ранее взрывы были слышны и в оккупированном Мелитополе. "Бавовна", как утверждается, произошла на базе российских оккупационных сил.
В то же время в Мариуполе Донецкой области оккупанты продолжают сносить разрушенные ими же дома, чтобы скрыть следы своих преступлений. Советник мэра города Петр Андрющенко сообщил, что во время сноса одного из них в строительный мусор россияне отправили 130 тел погибших мариупольцев.