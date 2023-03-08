На оккупированных территориях Украины россияне также практикуют перепродажу угнанных авто.

Российские оккупанты продолжают активно мародерить на временно оккупированных территориях. У жителей Скадовска Херсонской области россияне отбирают автомобили.

"Так, оккупанты ограбили гаражные корпоративы в Скадовском районе. Россияне обходят помещения и изымают авто прямо во время "проверки" якобы на нужды армии РФ", – сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что на оккупированных территориях Украины россияне также практикуют перепродажу угнанных авто. Для этого на машинах перебивают номерные знаки, после чего транспорт отгоняют в Россию.

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Ситуация на оккупированных территориях Украины

8 марта 2023 года во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области раздались мощные взрывы. Сообщается, что сразу после этого над городом поднялся густой дым.

Днем ранее взрывы были слышны и в оккупированном Мелитополе. "Бавовна", как утверждается, произошла на базе российских оккупационных сил.

В то же время в Мариуполе Донецкой области оккупанты продолжают сносить разрушенные ими же дома, чтобы скрыть следы своих преступлений. Советник мэра города Петр Андрющенко сообщил, что во время сноса одного из них в строительный мусор россияне отправили 130 тел погибших мариупольцев.

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