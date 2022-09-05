Мирные жители из окрестных населенных пунктов возле ЗАЭС массово обращаются к украинской власти за помощью.

Украина требует от Российской Федерации предоставить гуманитарный коридор для эвакуации женщин и детей с территорий вокруг Запорожской атомной электростанции.

Об этом вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила во время общения с журналистами на французском телеканале LCI.

В частности, как отметила Верещук, мирные граждане из окрестных населенных пунктов хотят как можно быстрее эвакуироваться, а ситуация вокруг крупнейшей АЭС в Европе из-за постоянных обстрелов со стороны российской армии продолжает оставаться напряженной. Так, сегодня обстрелы спровоцировали пожар и отключение от сети последнего ее энергоблока.

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"Люди массово обращаются к нам за помощью – они пытаются покинуть опасную территорию. Мы в очередной раз обращаемся к РФ с требованием предоставить нам гуманитарный коридор для эвакуации женщин, детей, пожилых людей!", – призвала Верещук.

Она констатировала, что Россия официально отказывается предоставлять такие коридоры. Впрочем, Украина не прекратит попыток помочь своим гражданам выехать в безопасные места, подчеркнула Ирина Верещук.

Как сообщал УНИАН, Запорожская АЭС, которая находится под контролем российских оккупантов, снова отключена от энергопитания в результате обстрелов.

В НАЭК "Энергоатом" сообщили, что в течение последних трех суток российские войска продолжают интенсивные обстрелы территории вокруг Запорожской АЭС. В результате были повреждены и отключены линии электропередачи.

Сегодня, 5 сентября, в результате пожара, который произошел из-за обстрелов, был разгружен и отключен от сети единственный рабочий энергоблок №6, который питает собственные нужды ЗАЭС.

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