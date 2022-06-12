Попытка организовать пропутинский автопробег с треском провалилась.

Российские оккупанты в Мелитополе опозорились, пытаясь изобразить поддержку российского режима в городе. Это произошло 12 июня, в так называемый "день России".

Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на источники в украинской разведке.

В этот день россияне намеревались провести в городе масштабный пропутинский автопробег, получив на его организацию миллион рублей. Однако, несмотря на громкие призывы организаторов присоединиться к мероприятию за деньги, согласились участвовать в нем не более десятка водителей. Двое из них отказались цеплять на автомобили флаги РФ, опасаясь мести проукраинских жителей города.

Информацию о провальном автопробеге подтверждает местный Телеграм-канал "РИА Мелитополь".

"На фото, опубликованных в пропагандистских пабликах хорошо видно, что в автопробеге по случаю празднования "дня России" приняли участие около десятка машин. Это смехотворное мероприятие в очередной раз доказывает, что в Мелитополе рашистов поддерживают единицы, большинство из которых - коллаборанты, находящиеся у кормушки оккупационной власти", - сказано в сообщении.

Издание напоминает, что 16 февраля, на День единения в Мелитополе состоялся масштабный автопробег, участие в котором приняли сотни автомобилистов.

"А вот участников автопробега в честь страны-агрессора можно посчитать на пальцах двух рук. Как бы кремлевские пропагандисты не кричали о поддержке мелитопольцев, факт остается фактом - здесь "русскому миру" не рады", - пишут журналисты.

Также издание сообщает, что на сегодняшних мероприятиях ко "дню России" было больше вооруженных оккупантов, чем жителей города.

"На центральной площади, мягко говоря, не многолюдно. Вся массовка состоит из солистов и техники, редкие прохожие, явно не празднуют день страны агрессора. В парке картина ещё печальнее. Сложно представить настолько пустой парк даже в обычный теплый выходной день, что уж говорить о "праздничном". Сердце разрывается от пустых аллей и центральных локаций парка. Кого здесь много, так это солдат многонациональной армии России. Некоторые из них в полной экипировке, а некоторые банально скучают, праздно свесив ноги с военных "зеток", - описывает очевидец происходящее сегодня в городе.

Как сообщал УНИАН, жительница Херсона рассказала, что сегодня происходило в оккупированном городе. Также известно, что местные патриоты уже "поздравили" оккупантов с "днем России".