Запорожский гауляйтер призвал игнорировать все призывы украинских властей перевести часы на зимнее время".

Российские оккупанты "отменили" перевод часов на захваченной части Запорожской области. Местный гауляйтер призвал жителей "игнорировать все призывы украинских властей перевести часы на зимнее время".

Об этом пишет российский пропагандистский ресурс "Интерфакс".

"В Запорожской области остается прежнее время. Перевода стрелок часов в 2022 году не будет", - говорится в сообщении

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При этом оккупационный "мэр" Энергодара призвал оставшихся жителей "игнорировать все призывы украинских властей перевести часы на зимнее время", потому что город якобы "живет в Российской Федерации и по московскому времени" и не хотят "обращать внимание на кривотолки, которые устраивает Украина".

Когда в Украине переводят часы

Украинцы традиционно переводят стрелки часов на зимнее время в последнее воскресенье октября в 04:00. В этом году перевод часов припал на ночь с 29 на 30 октября. Часы необходимо буде перевести на час назад.

Перевод часов в России

На оккупированных Россией украинских территориях часы не переводят, потому что коллаборанты живут по российскому времени. В самой же Россисйкой Федерации отменили перевод часов еще в 2014 году.

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