В Мелитополе прогремели взрывы на территории бизнес-центра "губернатора" оккупированной части Запорожской области Евгения Балицкого.
Об этом пишет "РИА Мелитополь".
Как утверждает коллаборант Рогов, взорвалось самодельное устройство.
Журналисты пишут, что в здании был размещен орган оккупационной власти. В подвале регулярно проводили встречи люди Балицкого.
Также в здании разместили кремлевских пропагандистов.
Вследствие взрыва повреждены окна в соседних многоэтажных домах.
Ситуация в Запорожской области
Россия захватила часть области в феврале-марте 2022 года, после чего назначила марионеточные "власти" среди местных предателей. На сторону оккупантов перешел и бывший украинский нардеп Евгений Балицкий.
В 90-х Балицкий занималися продажей и ремонтом бытовой техники в Мелитополе, основал в городе радиостанцию.
Предатель никогда не скрывал своих пророссийских и сепаратистских взглядов. В 2012 году был избран в Верховную раду в составе "Партии регионов".
ВСУ регулярно бьют по местам скопления россиян и складам боеприпасам в Мелитополе и в других оккупированных населеных пунктов Запорожья.