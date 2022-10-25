В подвале здания регулярно проводили встречи люди Балицкого.

В Мелитополе прогремели взрывы на территории бизнес-центра "губернатора" оккупированной части Запорожской области Евгения Балицкого.

Об этом пишет "РИА Мелитополь".

Как утверждает коллаборант Рогов, взорвалось самодельное устройство.

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Журналисты пишут, что в здании был размещен орган оккупационной власти. В подвале регулярно проводили встречи люди Балицкого.

Также в здании разместили кремлевских пропагандистов.

Вследствие взрыва повреждены окна в соседних многоэтажных домах.

Ситуация в Запорожской области

Россия захватила часть области в феврале-марте 2022 года, после чего назначила марионеточные "власти" среди местных предателей. На сторону оккупантов перешел и бывший украинский нардеп Евгений Балицкий.

В 90-х Балицкий занималися продажей и ремонтом бытовой техники в Мелитополе, основал в городе радиостанцию.

Предатель никогда не скрывал своих пророссийских и сепаратистских взглядов. В 2012 году был избран в Верховную раду в составе "Партии регионов".

ВСУ регулярно бьют по местам скопления россиян и складам боеприпасам в Мелитополе и в других оккупированных населеных пунктов Запорожья.

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