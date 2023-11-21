Они проводят обыски в домах, а пустые квартиры грабят.

На оккупированной части Луганской области представители Росгвардии и полиции из Московской области проводят обыски и проверки. Они ищут наличие связей местного населения с украинскими военными и работниками силовых структур.

"Они проверяют документы местного населения, выявляют бывших украинских граждан, прежде всего военнослужащих, а также тех, кто имеет родственников в украинских силовых структурах. Если оккупанты, приходя в квартиру, не застали дома хозяев, то возвращаются ночью и грабят квартиру", - сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире Национального телемарафона.

По его словам, в оккупированном Токмаке Запорожской области российские оккупанты проводят широкомасштабные обыски в жилых и нежилых зданиях. По данным источников Генштаба, захватчики ищут места, где могут изготавливать или хранить взрывчатые материалы.

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Ковалев добавил, что российские военные несут большие потери и продолжают захватывать гражданские объекты в Херсонской области, чтобы обустраивать там полевые больницы. В частности, в главном офисе бывшего элеватора враг организовал полевой госпиталь, где сейчас лечатся до 50 раненых военных оккупантов.

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В течение суток российские оккупанты не оставляли попыток окружить Авдеевку и вели штурмовые действия на четырех направлениях.

По данным ГУР, появление плацдармов ВСУ на Левобережье Херсонщины заставила россиян паниковать.

В ВСУ заявили об активизации россиян под Бахмутом.

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