Андрей Алексеенко пока свое назначение не подтвердил.

Россия планирует создать оккупационную администрацию на территории временно захваченных районов Харьковщины. Ее должен возглавить мэр Краснодара Андрей Алексеенко.

Такой информацией поделились росСМИ со ссылкой на собственные источники.

Алексеенко исполнилось 44 года, а на посту председателя Краснодара он находится с ноября 2021-го. Ранее чиновник занимал должность первого вице-губернатора Краснодарского края. Причины назначения на новое место пока не сообщаются. Однако в декабре мэр стал фигурантом дела о получении взятки в особо крупном размере.

В городской администрации Краснодара назначение Алексеенко пока не комментируют. Сам мэр тоже не делал официальных заявлений касательно руководства незаконными оккупационными органами в Харьковской области в обозримом будущем.

Напомним, ранее на этой неделе УНИАН сообщал, что Россия пытается заманить госслужащих работать на временно оккупированных территориях Украины. Им обещают выплачивать двойной оклад и компенсировать все расходы, связанные с периодом пребывания в нашей стране. Однако желающих отправиться в такую "командировку" немного из-за опасений за личную безопасность.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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