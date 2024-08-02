Не надо быть большим пророком, чтобы понять, что ситуация с "Охматдет" негативно влияет на общественные настроения: любые коррупционные скандалы, а тем более настолько медийные, касающиеся столь значительных и общеизвестных объектов, бесспорно, негативно сказываются на отношении к государству, к эффективности его работы. Очевидно, что в этой ситуации должны быть как юридические, так и политические последствия.

Для того, чтобы были юридические последствия, необходимы следственные действия, которые определят наличие умыслов. Поэтому это вопрос к правоохранительным органам.

Что касается политических последствий, то, вполне вероятно, можно прогнозировать определенные увольнения людей, связанных с этой темой. Здесь будут соответствующие вопросы и к министру, возможно, к другим чиновникам. И сомневаюсь, что совсем без каких-то отставок этот вопрос завершится.

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Более того, все годы Независимости Украины россияне отрабатывают тему о том, что в Украине высокий уровень коррупции. Это работало длительное время. И подобные ситуации играют им на руку

Но стоит понимать, что нет государств, в которых вообще не существует коррупционных скандалов. Например, недавно в США судебный приговор за взятки вынесли конгрессмену. У него во время обысков нашли буквально слитки золота. Но ведь мы не будем на основании этого оценивать коррумпированность Соединенных Штатов? Оценивать коррумпированность Соединенных Штатов мы сможем на основе того, как быстро и эффективно виновники привлекаются к ответственности.

Раньше у нас с этим были очень серьезные проблемы. Сейчас ситуация понемногу меняется. Если будет много резонансных дел, по итогам которых будут реальные приговоры - это и будет показателем эффективности борьбы с коррупцией.

В целом во время войны вопрос коррупции становится более масштабным. Так было всегда, ведь общественный контроль уменьшается, и, соответственно, открываются дополнительные возможности для коррупционных деяний. Поэтому такие риски всегда есть.

Но в социуме возникает вопрос: как, даже на таком болезненном деле, как ремонт уничтоженной детской больницы, могут попытаться украсть деньги? К сожалению, это реалии, когда, несмотря на все обстоятельства, в государственной структуре остается много людей, у которых это существует уже на уровне хватательных рефлексов. То есть, они уже даже не задумываются, что будет происходить в таких резонансных делах, под каким всеобщим вниманием все будет. Казалось бы, в такой ситуации лучше себя не проявлять. Но, очевидно, что некоторые люди не могут себя сдержать.

Повлияют ли подобные скандалы на желание украинцев - отдельных лиц и компаний - донатить? Это однозначно репутационный удар по этой институции, однако прогнозировать что-то довольно сложно

Конечно, это очень важный момент, ведь экономическое положение украинцев ухудшается. Ресурс для вливаний становится все меньше, а в состоянии войны аккумулировать его все сложнее. Плюс, определенные информационные, психологические моменты и такие скандалы - все в комплексе влияет на готовность людей помогать.

Сейчас многое будет зависеть от реакции, ее оперативности, насколько она будет казаться обществу убедительной. То есть, все будет зависеть от того, насколько эффективно себя покажет государство в контексте расследования этой ситуации, демонстрации виновников и привлечения их к ответственности.

Петр Олещук, политолог, преподаватель КНУ им. Тараса Шевченко

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