Речь идет о двух самолетах АН-148, которые до начала полномасштабного вторжения России незаконно находились в Украине по офшорным договорам.

Офис генпрокурора Украины арестовал два самолета АН-148, которые тайно хотели вывезти на территорию России: их общая стоимость оценивается в 10 млн евро.

Речь идет о летательных аппаратах, которые принадлежат российскому акционерному обществу. В 2021 году для обхода санкций компания через кипрское оффшорное предприятие заключила незаконные договоры об аренде самолетов с украинским обществом, указали на сайте ведомства.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину соответствующие договоры были расторгнуты, и самолеты хотели вывезти на территорию страны-агрессора.

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На данный момент Офис генпрокурора проводит расследование сразу по нескольким обвинениям: факту пособничества государству-агрессору и совершения коллаборационной деятельности. Обвиняемым грозит тюремное заключение сроком до 12 лет.

Арест российских активов из-за войны в Украине

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Совет нацбезопасности государства ввел перечень персональных экономических санкций против, которые, среди прочего, включают в себя конфискацию российских активов в пользу Украины.

На днях в Киеве арестовали активы компании, которой владели лица из окружения президента РФ Владимира Путина. Речь идет об одном из крупнейших производителей бетоноконструкций, поставлявшем продукцию как в Украину, так и за рубеж.

Также этот "тренд" поддержали и международные партнеры Украины. Недавно в США выдали ордер на арест самолетов российского олигарха Романа Абрамовича.

Буквально сегодня президент Европейского совета Шарль Мишель призвал страны ЕС продолжать переговоры об использовании конфискованных активов российского центрального банка на сумму 300 миллиардов долларов для восстановления Украины.

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