Речь идет об одном из крупнейших производителей бетоноконструкций.

В Киеве арестовали активы компании, которой владели лица из близкого окружения президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Речь идет об одном из крупнейших производителей бетоноконструкций, поставлявшем продукцию как в Украину, так и за рубеж.

Владельцами предприятия являются россияне, которые входят в ближайшее окружение президента РФ. Их компании на территории России занимаются строительством жилых домов для сотрудников ФСБ и вооруженных сил.

По данным прокуратуры, во время следствия арестованы корпоративные права упомянутого предприятия в виде уставного капитала в размере более 437 миллионов гривень, недвижимое и движимое имущество ориентированной стоимостью 1,5 миллиарда гривень, денежные средства на счетах на общую сумму более 104 миллиона гривень.

Арестованные активы предприятия на сумму в 2 миллиарда гривень переданы в управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Как сообщили в СБУ, конечными бенефициарами компании являются российские бизнесмены, причастные к финансированию т.н. "Л/ДНР". Чтобы избежать международных санкций и поставлять товар на временно оккупированные территории Украины, руководство компании провело ребрендинг торговой марки.

Ранее сообщалось, что в США выдали ордер на арест самолетов российского олигарха Романа Абрамовича.

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