Это должны быть подвалы или полуподвальные помещения с защитным устройством, светом и туалетом.

Школы начнут учебный процесс с 1 сентября только в случае, если будут иметь соответственно обустроенные укрытия для пребывания там детей во время воздушной тревоги.

Об этом во время Всеукраинского телемарафона заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.

"Мы убеждены, что к 1 сентября большинство школ, в которых планируется начать обучение с 1 сентября, будут оборудованы укрытиями или укрытия будут рядом со школой и туда дети смогут быстро переместиться во время воздушной тревоги. Ответственность здесь местных органов власти, но Государственная служба чрезвычайных ситуаций будет четко контролировать выполнение этих требований, и обучение начнется там, где это действительно будет безопасно", - сказал он.

Также он добавил, что ГСЧС сейчас проверяет наличие укрытий не только для школ, но и для детсадов и высших учебных заведений. Это должны быть подвалы или полуподвальные помещения с защитным устройством, светом и туалетом.

"Говоря об укрытиях - сегодня идет проверка Государственной службой чрезвычайных ситуаций в составе общих комиссий с органами местной власти и самоуправления всех школ, которые планируют начать обучение офлайн с 1 сентября. В первую очередь мы говорим о тыловых областях - западная и часть Центральной Украины, где много и внутренне перемещенных лиц с детьми, которые пойдут не в свои родные школы", - сказал он.

Напомним, ранее показали, как школы готовятся к очному обучению в условиях войны.

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