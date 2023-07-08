В минувшие выходные через пункты пропуска на границе во Львовской области были пропущены рекордные 61 тыс. человек и более 10 тыс. единиц транспорта.

В выходные дни очереди на украинско-польской границе существенно растут, поэтому людям советуют отслеживать состояние загруженности пунктов пропуска. Об этом предупреждает Государственная пограничная служба Украины (ГНСУ).

"Минувшие выходные, с 1 на 2 июля, через пункты пропуска на украинско-польской границе во Львовской области пропущены рекордные 61 тысяча человек и более 10 тысяч единиц транспорта", - отметили пограничники.

Отмечается, что количество путешественников на границе возросло с началом летнего сезона.

"Граждане следуют в отпуска, на отдых, навестить родственников и тому подобное. Отдельно следует выделить увеличение количества организованных групп детей, которые пересекают границу во время каникул", - говорится в сообщении.

Пограничники отмечают, что самые большие очереди наблюдаются именно в выходные дни, и рекомендуют путешественникам отслеживать состояние загруженности пунктов пропуска на странице Западного регионального управления в Фейсбук и на информационных ресурсах Пограничной Стражи Республики Польши.

В целом, количество транспортных средств, пересекающих украинско-польскую границу во Львовской области в обоих направлениях, увеличилось до 1,5 тыс. единиц в сутки и сейчас составляет 9-10 тыс. в пределах всех пунктов пропуска. Количество граждан, следующих через границу, увеличилось до 4,5 тыс. в среднем за сутки и составляет 49 тыс. граждан.

Отмечается, что наибольшая нагрузка приходится на пункты пропуска "Краковец" и "Шегини".

Представители ЧП "Краковец" рассказали, что наблюдают наибольшие накопления автотранспорта перед выходными днями – в четверг, пятницу и субботу. В воскресенье и понедельник наблюдается большее накопление в направлении въезда в Украину. Самые маленькие же очереди перед пунктом пропуска на выезд из Украины - в понедельник-вторник, на въезд в Украину – вторник и среда.

"Отдельно следует выделить накопление пассажирских автобусов. Учитывая расписание отправлений с вокзалов, большинство автобусов прибывают к границе во второй половине дня и первой половине ночи. Для пересечения границы водители чаще выбирают пункты пропуска "Краковец", "Шегини". Также очереди из автобусов могут наблюдаться и в "Раве-Русской" и "Грушевой", - говорится в сообщении.

В ГПСУ также напомнили, что пропуск пешеходов осуществляется только в пункте пропуска "Шегини". В выходные дни на пешем переходе также периодически наблюдается накопление. Так, на выход в Польшу могут ожидать около 100 человек. В будни пропуск пешеходов через границу осуществляется ритмично.

С учетом того, что такая тенденция отслеживается уже в течение месяца, пограничники прогнозируют, что пассажиропоток останется устойчивым до конца сезона.

Очереди на границе

Как сообщал УНИАН, ранее ГПСУ предупредила граждан об образовании больших очередей на украинско-польской границе на Львовщине. В службе пояснили, что пассажиропоток на границе Украины с Польшей увеличился в связи с началом летнего сезона и каникул.

Гражданам, направляющимся через Польшу транзитом, в ГПСУ порекомендовали выбирать для пересечения границы пункты пропуска в Закарпатской и Черновицкой областях.

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