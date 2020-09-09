Защита арестованных намерена обжаловать избранную им меру пресечения.

В среду, 9 сентября, в Киеве состоялась пресс-конференция по делу арестованных на 60 суток по подозрению в нападении на членов организации партии ОПЗЖ «Патриоты – За жизнь».

Участники пресс-конференции сообщили, что защита заключенных готовит апелляционную жалобу на меру пресечения, рассмотрение которой состоится 1 октября. Также было заявлено о давлении на ведущих дело следователей со стороны пророссийских политических сил.

По словам юриста партии «Национальный корпус» Виктора Шендибила, задержанным избрана самая тяжелая из возможных мер пресечения – это арест без права внесения залога. Им инкриминируют покушение на умышленное убийство и хулиганство. По его мнению, квалификация является ошибочной, «потому что не может быть покушение на умышленное убийство и только четверо пострадавших с легкими телесными повреждениями».

«Сказывается значительное политическое и информационное давление на сторону следствия по этому делу. В частности, было сообщено о двух погибших, нескольких похищенных и о применении огнестрельного автоматического оружия. Хотя в дальнейшем полиция все это официально опровергла, сообщив, что есть всего четверо пострадавших с легкими телесными повреждениями. Это совсем не тянет на преступление особой тяжести», – отметил он.

Руководитель Центрального штаба Нацкорпуса Максим Жорин выразил поддержку арестованным и заявил, что они фактически выполнили функции правоохранительных органов.

«Мы хорошо помним цену существования подобных пророссийских боевых организаций на территории Украины, которые убивали украинских активистов, журналистов и общественных деятелей. Мы хорошо помним харьковский «Оплот», который нападал на людей, убивал украинцев и, как следствие, позже сформировал собственный батальон на стороне «ДНР» и воевал против Украины. Нет никаких сомнений, что ручная собака Медведчука – Кива формирует такие же отряды с такой же целью сейчас», – подчеркнул он.

Жорин добавил, что если правоохранительные органы не будут выполнять свои функции, то «это обязательно будут делать украинцы».

На пресс-конференции также присутствовал председатель Народной наградной миссии и Международного фонда национально-патриотического единения «Рыцарь Доброй Воли» Павел Циганюк. Он заочно наградил арестованных почетными отличиями «Народный герой Украины» за «благородный чин и весомый вклад в защиту государственных интересов».

«Мы помним Одессу, Харьков, киевский Майдан. Мы прошли ту боль и кровь, принесли в жертву кто своих близких, кто друзей. Поэтому принято решение отметить наших героев высшими статусами нашей Народной наградной миссии», – сказал он.

Напомним, что их задержали и удерживают под стражей после столкновений на трассе «Киев-Харьков» 27 августа.

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Автор: УНИАН