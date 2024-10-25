За это время количество сельских школ сократилось на 20%.

За последние 4 года в Украине закрылись 2114 школ. За это время наша страна потеряла пятую часть своих сельских школ.

Об этом пишет портал Education.ua со ссылкой на данные Института образовательной аналитики. Отмечается, что в 2020-2021 учебном году в Украине работало 14 815 школ различных форм собственности. Уже к 2023-2024 учебному году их осталось лишь 12 701. Таким образом, количество школ сократилось на 14%.

При этом наибольшее сокращение наблюдается в селах.

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"Если в 2020-2021 учебном году в селах было 9 293 заведения, то в 2023-2024 их осталось только 7 439, что говорит о потере почти 2 000 школ. За 4 года количество сельских школ сократилось на 20%", – говорится в материале.

Школы закрываются и в городах. Однако там эта тенденция менее интенсивная. Сокращение произошло на 260 школ, или на 5%.

Основная причина такой ситуации заключается в уменьшении количества учеников, утверждают авторы материала. Так, в 2024 году первоклассников было на 14% меньше чем в прошлом году.

"Из-за уменьшения количества учеников как вследствие демографических проблем, так и из-за вынужденной миграции из-за войны семей с детьми, многие школы остаются без учеников. Это заставляет учредителей закрывать малокомплектные школы, содержать которые становится финансово трудно для местных громад", – объясняет Education.ua.

Образование в Украине

В Украине планируют ввести трехлетнее профильное среднее образование. Это означает, что украинские школьники будут учиться не 11 лет, а 12.

Как рассказывал министр образования и науки Украины Оксен Лисовой, пилотный проект Министерство образования и науки Украины запустит в 2025 году, а уже с 2027 – трехлетнее профильное среднее образование.

Примечательно, что 59% опрошенных украинских родителей не поддерживают введение 12-летней системы образования в школах. При этом почти половина (46%) учеников относятся к этой идее нейтрально.

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