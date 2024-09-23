Почти половина учеников относятся к этой идее нейтрально.

Более половины (59%) опрошенных украинских родителей не поддерживают введение 12-летней системы образования в школах. При этом почти половина (46%) учеников относятся к этой идее нейтрально. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу Министерства образования и науки.

По данным социологов, лишь 11% опрошенных родителей полностью поддерживают 12-летнюю систему образования, еще 17% скорее разделяют эту идею. При этом 25% родителей категорически против реформы, еще 35% скорее не согласны с новацией.

В то же время среди учеников отношение к 3-летней старшей школе несколько лучше: 25% положительно относятся к этому, 46% воспринимают эту идею нейтрально. Еще 18% против обучения по 12-летней системе.

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Переход на 12-летнюю систему обучения в Украине

Вскоре украинские школьники будут учиться не 11 лет, а 12. Предполагается, что пилотный проект Минобразования запустит уже в 2025 году.

Как рассказал министр образования и науки Украины Оксен Лисовой, соответствующую реформу организовали так, чтобы после выпуска из школ абитуриенты были лучше подготовленными к университету.

Как сказал чиновник, начиная с 2027 года девятиклассники должны будут принять решение - учиться в академическом лицее или в профессиональном колледже, в соответствии со своими интересами и способностями.

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