Студенты, которым от 18 до 60 лет, являются военнообязанными и должны состоять на учете, подчеркнула эксперт.

Мобилизация студентов на каникулах не предусмотрена украинским законодательством.

Студенты во время каникул, в частности, летних, имеют право на отсрочку, об этом рассказала адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко.

Эксперт также объяснила, как поступать студентам в случае получения повестки, и какие студенты являются военнообязанными.

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Что делать, если студенту пришла повестка?

Независимо от того, есть ли у студента основание для отсрочки, или его нет - лицо должно явиться в ТЦК и СП. Студенты, которые подпадают под категорию от 18 до 60 лет, являются военнообязанными и должны находиться на учете. Поэтому, когда приходит повестка, реакция должна быть такая - идти в ТЦК. Если студент не придет в ТЦК и СП, то его могут объявить в розыск.

Когда могут мобилизовать студента?

Студента могут мобилизовать, если он дал на это согласие. Кроме того, мобилизованным может быть студент, которого отчислили из вуза. Учебное заведение обязано сообщить ТЦК о том, что произошло отчисление студента, потому что он, к примеру, не сдал экзамен. После отчисления из учебного заведения студент теряет основание для отсрочки от мобилизации.

Мобилизация в Украине предусмотрена с 25 лет, но, как показывает судебная практика, у нас уже проходят службу военнообязанные, которые такого возраста не достигли.

Лица, не достигшие 25-летнего возраста, но имеющие за плечами военную кафедру, то есть относятся к младшему офицерскому составу, подлежат мобилизации, поскольку они являются военнообязанными. Они имеют статус офицеров запаса.

Кто из студентов не подлежит мобилизации?

Мобилизации не подлежат студенты, которые учатся на дневной форме обучения, не нарушают правила очередности получения образования, то есть происходит повышение уровня квалификационных знаний. Были такие случаи, что лицо, которое до войны поступило в вуз, не закончило его, а потом снова поступило, не могло получить отсрочку, потому что получало выписку из Единого государственного реестра образования о том, что якобы нарушены правила очередности получения образования. Такое решение Министерства образования оспаривалось в суде, и такие студенты выигрывали дела, потому что, если высшее образование не было получено, то нарушения очередности получения образования нет.

Отсрочка также распространяется на аспирантов, которые начали учиться на контрактной или заочной форме обучения до 2024 года. С прошлого года были введены изменения, согласно которым аспиранты должны учиться только на дневной форме обучения и на бюджете.

Как студенту получить отсрочку от мобилизации?

Если военнообязанный в возрасте 18 до 25 лет является студентом, учится, но при этом имеет какие-то серьезные проблемы со здоровьем, инвалидность, то он может выбирать, на каком именно основании оформить отсрочку - из-за обучения или в связи с болезнью или инвалидностью.

Для получения отсрочки на период обучения студенту нужно получить выписку из Единого государственного реестра образования. До февраля 2025 года этот документ направляли в ТЦК и СП по почте или приносили лично.

Сведения о том, что человек является студентом и на этом основании освобожден от мобилизации, сотрудники ТЦК вносили в "Резерв+". Сейчас для студентов "Резерв+" работает в автоматическом режиме - они могут оформить и продлевать ее онлайн. То есть им не нужно каждые полгода приходить в ТЦК.

Могут ли мобилизовать студента летом?

В прошлом году Кабмин ввел изменения, которые предусматривают, что на время каникул, в том числе летних или зимних, студенты имеют право на отсрочку, независимо от того, находятся они физически на лекциях или нет.

справка Екатерина Анищенко адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Адвокат юридической компании "Riyako&partners", заместитель председателя военного комитета Ассоциации юристов Украины, заместитель председателя Комитета АЮУ по гражданскому, семейному и наследственному праву. Специализируется на военном и гражданском праве, имеет значительный опыт взаимодействия с органами ТЦК и СП, службами по делам детей. Автор и лектор курсов для адвокатов по военному и семейному праву, эксперт в медиапространстве по законам национального телевидения.

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