Часть абитуриентов, вероятно, поступила в вузы за рубежом.

В этом году от бюджетного места в украинских учебных заведениях отказались 6,3 тысячи абитуриентов. Такую информацию привел заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий.

В интервью изданию "Зеркало недели" он отметил, что почти 80% абитуриентов, которые отказались от бюджетного места, поступили в украинские университеты на контракт. Некоторые воспользовались государственным грантом.

"По уточненным данным, абитуриентов, которым было предложено бюджетное место и которые от него отказались, в этом году было 6284. Из них 4842 (77%) поступили в украинские университеты (частные или государственные) на контракт. Среди таких поступающих достаточное количество воспользовалось государственным грантом, чтобы поступить действительно туда, куда хотела, а не туда, где было бюджетное место", – рассказал заместитель министра. Видео дня

По словам Винницкого, еще 1442 абитуриента из этого числа отказался от бюджетного места, но при этом не поступали в учреждения высшего образования в Украине. Предположительно, эти поступающие будут учиться за рубежом.

"Печально, ведь это реальные потери для нашей страны. Но я считаю, что в условиях войны это очень маленькая цифра – речь идет о менее 1% от всех поступивших в этом году и примерно 2% от тех, кому было предложено бюджетное место. Любая потеря топовых абитуриентов – это плохо", – добавил он.

При этом чиновник отметил, что в этом году было "очень мало топовых поступающих выбрали зарубежные университеты". Это, по его словам, является свидетельством привлекательности высшего образования в Украине, его конкурентоспособности, а также говорит о патриотизме украинской молодежи.

Образование в Украине: важные новости

Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций рекомендовал отменить изготовление золотых и серебряных медалей государственного образца и вручение их в школах. Вместо этого учебным заведениям предлагается самостоятельно отмечать лучших учеников.

Недавно также стало известно, что в Украине отложили повышение зарплат учителям. Как пояснил министр образования Оксен Лисовой, во время войны бюджет тратится преимущественно на оборону.

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