Блогерше пришлось ждать в аэропорту не два, а шесть часов.

Одесская блогер missverona взорвалась оскорблениями в сторону Украины и киевского аэропорта из-за задержки рейсов.

Гневные Stories девушка опубликовала на своей странице в Instagram, однако после огласки ролики удалила.

На видео туристка жаловалась на задержку рейсов, из-за чего ей пришлось ждать в аэропорту не два, а шесть часов. Сотрудников аэропорта и авиакомпании "МАУ", а также Украину она назвала "самыми конченными".

Позже девушка объяснила в отдельном посте в соцсети, что в аэропорту ее якобы проигнорировали сотрудники авиакомпании, а свое эмоциональное видео назвала "ошибкой". Она заявила, что Украину любит, но не любит "менталитет и процветающий национализм", а также власть, которая якобы "сталкивает граждан лбами".

В отдельном же видео блогер заявила, что ненавидит "наших людей" и любит Одессу.

"В аэропорту я очень по-хамски поступила. Я выложила историю о том, что... Неясно выразилась, мне все равно на Украину, я патриот своего города Одессы. Потому что мне сейчас пишет много людей, украинцев, можете посмотреть на их менталитет: чтобы я сдохла и так далее. Вы можете понять, почему я так отношусь к нашим людям. Не у стране, а к людям. Я ненавижу наших людей", – заявила она, подписав кадры: "Вот в принципе все олицетворение киевлян".

Этот ролик она тоже вскоре удалила.

"Я патриот своего города, я обожаю Одессу. Не надо посылать меня в Россию и унижать меня за сказанную на агрессию ошибку, потому что, если бы я не любила свою страну, я переехала бы навсегда. Власть и менталитет националистов – я против. Украину я люблю", – уточнила в сети девушка.

Утром в среду, 1 июля, стало известно о задержке ряда рейсов в Турцию из Киева.

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Автор: Яна Ставская