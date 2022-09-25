Девушка ждала своего возлюбленного из плена четыре месяца.

После возвращения из российского плена командир роты батальона "Азов" Лев Пашко (позывной "Хорус") сделал предложение руки и сердца своей любимой девушке.

Об этом она сообщила в Twitter, опубликовав видео трогательного момента.

"Лев официально сделал мне предложение, в первый раз сделал его в Telegram, когда защищал Мариуполь", – отметила девушка в подписи к видео. Видео дня

Она добавила, что парень подарил ей красивое кольцо с бриллиантом.

Защитник Мариуполя Лев Пашко: что о нем известно

Льву Пашко 22 года. Вступил в ряды "Азова" в 2017 году, как только ему исполнилось 18 лет. Воинское звание – лейтенант.

"Лев – опытный лидер, умело управляющий подчиненным подразделением, успешно выполняющий поставленные задачи и безжалостно уничтожающий врага. Упорством и смелостью он вдохновляет собратьев на победу в, казалось бы, безнадежных ситуациях", – отмечают в Национальной гвардии.

Награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

"Хорус" был командиром батальона и во время прорыва на "Азовсталь" провел бойцов через линию обороны противника. На завод Лев зашел последним, предварительно получив ранение. Он попал в плен вместе со всем гарнизоном Мариуполя.

Обмен пленными: в Украину вернулись защитники "Азовстали"

Напомним, на днях в Украину вернулись из российского плена 215 защитников, среди которых 124 офицера.

Украина обменяла 200 героев на обвиняемого кума Путина Виктора Медведчука, который уже дал все возможные показания следствию. А 5 супергероев – на 55 российских пленных.

Офицерам и командирам, пленным из "Азовстали", иностранцам грозила вторая Еленовка или показательное судилище и смертный приговор.

Также из плена вернули 10 иностранцев-защитников Украины - пятеро граждан Великобритании, двое граждан США и по одному представителю Швеции, Хорватии и Марокко.