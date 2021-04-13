Другие пассажиры этого рейса рассказали, что сразу поняли, кто с ними на борту. Девушки держались вместе, говорили и пили шампанское.

Украинок, которые фотографировались обнаженными в Дубае, после 10 дней в местной тюрьме выпустили и депортировали домой.

Об этом говорится в сюжете "ТСН.Утро" от 13 апреля.

Читайте также"Голая" фотосессия в Дубае: названы имена организатора и спонсора съемки (фото)По информации журналистов, одна девушка не смогла вылететь из ОАЭ из-за того, что заболела коронавирусом. Кроме того, не прилетел и предполагаемый организатор скандальной фотосессии.

Прилетевшие из Дубая украинки прятались от камер и отказывались от комментариев. Они сразу же начали выкладывать в соцсети радостные посты, мол, наконец дома.

Скандал с голыми моделями на балконе небоскреба в Дубае

Как сообщает британское издание Mirror, в субботу вечером, 3 апреля, в социальных сетях появились видео и фотографии, как на балконе в Дубае позировали обнаженные женщины. За это они были арестованы.

Предполагается, что фотосессия была организована в рамках некой рекламной кампании. Задержанные женщины могут провести до 6 месяцев в тюрьме и выплатить штраф. По данным британского издания, этот штраф может составить около тысячи фунтов (38,5 тыс. грн).

Mash сообщил, что по делу о съемках голых моделей на балконе в Дубае задержан IT-предприниматель, основатель международной компании Involta Алексей Концов.

По информации СМИ, задержанные девушки – из России, Беларуси и Украины.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что в Дубае задержали 11 украинок за нарушение норм общественной морали.

Главные новости Украины и мира на утро 13 апреля

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Автор: Ольга Робейко