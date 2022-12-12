УНИАН разобрался, будут ли украинцы отдыхать на новогодние и рождественские праздники во время войны.

Ежегодно украинцы с нетерпением ждут Новый год, чтобы насладиться празднованием в выходные дни. Кроме того, официальными выходными в Украине также являются обе даты Рождества - 25 декабря и 7 января.

Однако в 2023 году зимние праздники украинцы проведут в условиях войны. Актуальным становится вопрос: будут ли отменены новогодние и рождественские выходные из-за военного положения?

Выходные на Рождество 2023 в Украине

Католическое Рождество 25 декабря выпадает на воскресенье, а православное Рождество 7 января - на субботу. По закону выходной на эти праздники переносится на ближайший рабочий день. Это означает, что выходными должны были быть 26 декабря и 9 января соответсвенно.

Видео дня

Во время военного положения приостанавливается действие закона о праздничных днях. Поэтому выходные на Рождество в Украине в этом году будут отменены. Однако решение о выходных также зависит от конкретного работодателя. В частных компаниях компаниях сотрудникам могут одобрить выходные в честь праздника.

Выходные на Новый год 2023 в Украине

В Украине последний день года является рабочим днем , а 1 января объявляется государственным выходным. 31 декабря 2022 года выпадает на субботу, а 1 января 2023 года приходится на воскресенье. Согласно закону, новогодний выходной переносится на понедельник 2 января. Однако, как и в случае с Рождеством, из-за действия военного положения выходного на Новый год не будет. Впрочем, решение о предоставлении выходного могут одобрить в частных компаниях.

Вас также могут заинтересовать новости: