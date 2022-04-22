В Житомире решили демонтировать танк, установленный на городской площади Победы.
По словам городского головы Сергея Сухомлина, это сделают символически 9 мая.
Теперь площадь станет площадью победы Украины в войне над Россией, а советскому танку на ней уже не место.
"На 9 мая мы будем переносить танк с площади Победы. Затем мы эту площадь отреконструируем и сделаем действительно площадью уже нашей Победы. Победы в этой войне над Россией", – сказал Сухомлин.
"Танк-победитель", как его называют житомиряне, установили в канун 9 мая 1965 года в честь 20-летия Победы над немецкими войсками во Второй мировой войне и освобождения Житомира от оккупации.
Как сообщал УНИАН, ранее в Харькове спецподразделение KRAKEN (спецподразделение полка специального назначения "Азов") демонтировало памятник советскому маршалу Георгию Жукову. С помощью трактора и грузовика бюст снесли с постамента, загрузили его на самосвал и вывезли на свалку.
Вас также могут заинтересовать новости:
- "Улиц просто десятки": мэр Днепра анонсировал масштабную дерусификацию города
- Во Львове на Холме Славы убрали советскую символику (фото, видео)
- Дерусификация на Львовщине: в Дрогобыче начали демонтаж "вечного огня" (фото)е