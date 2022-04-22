Теперь площадь станет площадью победы Украины над Россией, а советскому танку на ней уже не место.

В Житомире решили демонтировать танк, установленный на городской площади Победы.

По словам городского головы Сергея Сухомлина, это сделают символически 9 мая.

Теперь площадь станет площадью победы Украины в войне над Россией, а советскому танку на ней уже не место.

"На 9 мая мы будем переносить танк с площади Победы. Затем мы эту площадь отреконструируем и сделаем действительно площадью уже нашей Победы. Победы в этой войне над Россией", – сказал Сухомлин.

"Танк-победитель", как его называют житомиряне, установили в канун 9 мая 1965 года в честь 20-летия Победы над немецкими войсками во Второй мировой войне и освобождения Житомира от оккупации.

Как сообщал УНИАН, ранее в Харькове спецподразделение KRAKEN (спецподразделение полка специального назначения "Азов") демонтировало памятник советскому маршалу Георгию Жукову. С помощью трактора и грузовика бюст снесли с постамента, загрузили его на самосвал и вывезли на свалку.

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