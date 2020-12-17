Главным новогодним деревом города будет елка, которая растет на пешеходной улице Михайловской.

В Житомире главная новогодняя елка города в этом году будет расположена на пешеходной улице Михайловской.

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН рассказала руководитель управления по связям с общественностью Житомирского городского совета Александра Стежко.

"В этом году на елке решили сэкономить средства. Поэтому вчера, 16 декабря, на Михайловской начали украшать елку, которая там растет. КП "Горсвет" украсило ее праздничными огнями", - сообщила Стежко.

Также на пешеходной улице обустраивают гобопроекторы для создания праздничной иллюминации.

"Иллюминация будет такая же, как и в прошлом году. На Михайловском соборе – елка и снег, на доме Трибеля – изображение святого Николая, а также снежинки и разноцветные изображения – на здании музыкальной школы. Включат иллюминацию ко Дню святого Николая», - рассказала Стежко.

Открытие новогодней елки запланировано на 19 декабря.

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Автор: Марина Чорноштан