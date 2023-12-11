В период временной оккупации захватчик командовал действиями подчиненных во время проведения карательных акций против местных жителей.

Пожизненное лишение свободы заочно получил российский капитан Дмитрий Деготь, причастный к массовым убийствам гражданского населения в Украине.

Как сообщил пресс-центр СБУ, находясь на должности руководителя разведки 64-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил России, он участвовал в захвате Бучанского района Киевской области.

В спецслужбе проинформировали, что в период временной оккупации общины Деготь командовал действиями подчиненных во время проведения карательных акций против местных жителей.

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Отмечается, что в ходе таких "рейдов" оккупанты похищали и убивали людей, а также грабили частные дома. При этом военный чиновник собственноручно применял огнестрельное оружие против гражданских.

"Установлено, что 3 марта 2022 года на одной из улиц поселка Гавронщина Деготь остановил безоружного 70-летнего гражданина и ударил его в лицо прикладом автомата. После падения потерпевшего оккупант расстрелял мужчину в спину. Инициированная СБУ судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что причиной гибели местного жителя стали многочисленные огнестрельные ранения и потеря крови", - говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств суд признал Дегтя виновным по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса ("нарушение законов и обычаев войны") и назначил ему пожизненное лишение свободы заочно. Сейчас продолжаются комплексные меры для установления места пребывания осужденного для его наказания за преступления против граждан нашего государства.

Военные преступления россиян в Киевской области

Российские военные на тяжелой технике вошли в Бучу утром 27 февраля 2022 года. В тот же день городской председатель Анатолий Федорук сообщил о первых погибших.

31 марта 2022 года ВСУ освободили Бучу от российской оккупации. После деоккупации территорий Киевщины стали известны ужасные преступления российских военных против мирных украинцев. Братские могилы, в которых находились сотни местных жителей, были обнаружены в Буче. При этом на телах убитых нашли признаки насильственной смерти. Кроме того, на улицах Бучи лежали трупы расстрелянных жителей, в том числе и женщин. Многих погибших оккупанты пытались сжечь.

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