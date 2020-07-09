Главные новости Украины за 9 июля: тушение пожаров на Луганщине и заболеваемость COVID-19

В Украине продолжается введенный из-за коронавируса карантин.

На Луганщине продолжается борьба с масштабными лесными пожарами. В Украине выявили более восьми сотен новых заболевших коронавирусом.

Лесные пожары на Луганщине

В Украине второй день продолжается борьба с лесными пожарами на Луганщине. Тушение огня осложняется порывистым ветром.

Ситуация с коронавирусом

За прошедшие сутки у 810 украинцев диагностировали инфицирования коронавирусом.

Всего с начала пандемии в Украине зафиксировали 51 224 случая заболевания COVID-19. В результате болезни умерли 1 327 человек, выздоровели – 23 119 пациентов.

Война на Донбассе

8 июля вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов один военнослужащий ВСУ погиб, еще три украинских воина получили ранения.

Главные новости Украины: что важно знать 9 июля 2020

На въезде в село, где живет Смолий, оставили гробы и похоронные венки (фото)

Вместо Вакарчука ЦИК признал избранным нардепом жену экс-министра обороны

Украина в ТКГ подтвердила готовность к обмену пленными в формате "всех на всех"

ЕС отреагировал на системные нарушения Россией прав человека в оккупированном Крыму

НАБУ продолжит расследование дела Логвинского, несмотря на решение ЕСПЧ

Минюст узаконил кассовые аппараты в смартфоне

Абитуриенты могут получить отсрочку от призыва: МОН предоставило разъяснения комиссиям

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram