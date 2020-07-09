Главные новости Украины за 9 июля: тушение пожаров на Луганщине и заболеваемость COVID-19
09:29, 09 июля 2020Общество
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В Украине продолжается введенный из-за коронавируса карантин.
Главные новости Украины 9 июля 2020 / фото УНИАН
На Луганщине продолжается борьба с масштабными лесными пожарами. В Украине выявили более восьми сотен новых заболевших коронавирусом.
Лесные пожары на Луганщине
В Украине второй день продолжается борьба с лесными пожарами на Луганщине. Тушение огня осложняется порывистым ветром.
Ситуация с коронавирусом
За прошедшие сутки у 810 украинцев диагностировали инфицирования коронавирусом.
Всего с начала пандемии в Украине зафиксировали 51 224 случая заболевания COVID-19. В результате болезни умерли 1 327 человек, выздоровели – 23 119 пациентов.
Новости Украины за 9 июля 2020 / фото УНИАН
Война на Донбассе
8 июля вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов один военнослужащий ВСУ погиб, еще три украинских воина получили ранения.
Главные новости Украины: что важно знать 9 июля 2020
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