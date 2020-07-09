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"Мы с вами люди трудящиеся": Деркач опубликовал запись "приятной" беседы Порошенко с Путиным

12:32, 09 июля 2020
Политика
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Бигборд Порошенко времен президентской кампании 2019 года / УНИАН / УНИАН

Нардеп Андрей Деркач опубликовал записи разговора экс-президента Петра Порошенко с президентом РФ Владимиром Путиным, которые имели место 30 апреля 2015 года – через два месяца после трагедии в Дебальцево.

На записях можно слышать, что люди с голосами, похожими на голоса Порошенко и Путина, вполне мирно ведут беседу о Минском процессе и обмениваются шутками. Они обсуждали миротворцев и экономические проблемы региона.

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Порошенко, в частности пригласил в Киев российского представителя для подготовки повестки дня переговоров Минского процесса.

«Мы с вами люди трудящиеся, может и к солидарности придем», - пошутил Порошенко, смеясь.

Дальше лидеры обсудили российский праздник 1 мая.  Путин сказал, что будет вручать медали "Героев Труда". Порошенко сказал, что будет награждать ветеранов с 70-летием Победы.

Под конец лидеры достаточно сердечно попрощались.

«Хорошо, Владимир Владимирович. Жму руку. Спасибо большое!», - сказал Порошенко.

«Обнимаю. До свидания, давайте», - ответил ему Путин.

Приязненный тон беседы резко контрастирует с тем, что демонстрировал Порошенко на публике, заявляя в ТВ эфирах о своей жесткой позиции в отношении Путина и напоминая о его личной ответственности за трагедию Дебальцево. 

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