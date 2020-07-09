"Мы с вами люди трудящиеся": Деркач опубликовал запись "приятной" беседы Порошенко с Путиным

В 2015 году лидеры мирно обсуждали урегулирование на Донбассе, а под конец беседы сердечно попрощались.

Нардеп Андрей Деркач опубликовал записи разговора экс-президента Петра Порошенко с президентом РФ Владимиром Путиным, которые имели место 30 апреля 2015 года – через два месяца после трагедии в Дебальцево.

На записях можно слышать, что люди с голосами, похожими на голоса Порошенко и Путина, вполне мирно ведут беседу о Минском процессе и обмениваются шутками. Они обсуждали миротворцев и экономические проблемы региона.

Читайте такжеВ "Слуге народа" обвинили Порошенко в поздравлении Путина в 2014 году, тот ответил (видео) Порошенко, в частности пригласил в Киев российского представителя для подготовки повестки дня переговоров Минского процесса. «Мы с вами люди трудящиеся, может и к солидарности придем», - пошутил Порошенко, смеясь. Дальше лидеры обсудили российский праздник 1 мая. Путин сказал, что будет вручать медали "Героев Труда". Порошенко сказал, что будет награждать ветеранов с 70-летием Победы. Под конец лидеры достаточно сердечно попрощались. «Хорошо, Владимир Владимирович. Жму руку. Спасибо большое!», - сказал Порошенко. «Обнимаю. До свидания, давайте», - ответил ему Путин. Приязненный тон беседы резко контрастирует с тем, что демонстрировал Порошенко на публике, заявляя в ТВ эфирах о своей жесткой позиции в отношении Путина и напоминая о его личной ответственности за трагедию Дебальцево.

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