Уже несколько месяцев Украина живет в условиях карантина, введенного через коронавирус.

Президент Зеленский просит Раду отправить в отставку весь состав КСУ. Судьи КСУ тем временем собрались на брифинг, пытаясь объяснить, почему признали неконституционной норму об уголовной ответственности за умышленное непредставление декларации.

Инициатива увольнения всего состава КСУ

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда после скандального решения относительно неконституционности отдельных положений закона о предотвращении коррупции и статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины.

В Офисе президента, в частности, хотят "тотальной перезагрузки" КСУ.

Судьи Конституционного суда собрались на брифинг, пытаясь объяснить, почему признали неконституционной норму об уголовной ответственности за умышленное непредставление декларации.

Председатель Конституционного суда Андрей Тупицкий заявил, что законопроект Зеленского о расформировании состава КСУ имеет признаки "конституционного переворота".

ГБР открыло производство касательно Тупицкого. Главу КСУ подозревают в незаконном владении земельным участком в оккупированном Крыму.

Протест под Конституционным судом

Под зданием Конституционного суда Украины прошел митинг граждан, возмущенных его решением об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование. Полиция же усилила охрану КСУ, обещая "немедленную реакцию" на правонарушение.

Обострение на Донбассе

В районе проведения ООС на Донбассе в результате вражеского обстрела погибли двое украинских военных. Учитывая ситуацию, Украина инициирует экстренное заседание подгруппы ТКГ.

Новый "рекорд" коронавируса

В Украине за сутки зарегистрировали рекордные 8 312 новых случаев заражения коронавирусом.

Всего с начала пандемии в стране болезнь COVID-19 диагностировали у 378 729 украинцев, из которых 155 026 человек выздоровели, 7 041 – умер.

Обновление карантинных зон

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила эпидемическое зонирование в Украине, оно начнет действовать со 2 ноября.

Между тем в Кабмине анонсировали новый принцип карантинного деления Украины.

Главные новости Украины: что важно знать 30 октября 2020

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Авторы: Алина Вишневская, Екатерина Пулатова