Украина уже несколько месяцев живет в условиях карантина, введенного из-за коронавируса.

На Донбассе погиб украинский военный. Число заболевших COVID-19 за сутки выросло почти на 3 тысячи человек.

Война на Донбассе

Сегодня на Донбассе в результате неосторожного обращения с гранатой в районе Новотошковского погиб военнослужащий.

Ситуация с коронавирусом

В Украине за сутки коронавирус диагностировали у 2 958 человек.

Всего за все время пандемии COVID-19 заболели более 162 тысяч человек. От осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли 3 340 человек. На данный момент выздоровели 72 324 человека.

Главные новости Украины: что важно знать 16 сентября 2020

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Автор: Алина Вишневская