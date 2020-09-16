Главные новости Украины 16 сентября 2020 / фото УНИАН, Сергей Чузавков
На Донбассе погиб украинский военный. Число заболевших COVID-19 за сутки выросло почти на 3 тысячи человек.
Война на Донбассе
Сегодня на Донбассе в результате неосторожного обращения с гранатой в районе Новотошковского погиб военнослужащий.
Ситуация с коронавирусом
В Украине за сутки коронавирус диагностировали у 2 958 человек.
Всего за все время пандемии COVID-19 заболели более 162 тысяч человек. От осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли 3 340 человек. На данный момент выздоровели 72 324 человека.
Новости Украины 16 сентября 2020 / фото УНИАН
Главные новости Украины: что важно знать 16 сентября 2020
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