Главные новости Украины 16 февраля 2021 / фото УНИАН
В Украине за сутки вдвое возросло количество смертей от COVID-19. Оккупанты не прекращают нарушать перемирие на Донбассе.
Ситуация с коронавирусом
В Украине за сутки коронавирус обнаружили у 3143 людей. При этом количество смертей за сутки выросло более чем в два раза - зафиксировано 150 летальных исходов.
Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 1276618 украинцев, 1122968 - выздоровели 24542 - умерли.
Перемирие на Донбассе
В районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе за сутки российско-оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня.
Новости Украины 16 февраля 2021 / фото УНИАН, Валерий Шмаков
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