В Украине действуют карантинные ограничения, введенные с целью сдерживания распространения коронавируса.

В Украине за сутки вдвое возросло количество смертей от COVID-19. Оккупанты не прекращают нарушать перемирие на Донбассе.

Ситуация с коронавирусом

В Украине за сутки коронавирус обнаружили у 3143 людей. При этом количество смертей за сутки выросло более чем в два раза - зафиксировано 150 летальных исходов.

Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 1276618 украинцев, 1122968 - выздоровели 24542 - умерли.

Перемирие на Донбассе

В районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе за сутки российско-оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня.

Главные новости Украины: что важно знать 16 февраля 2021

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Автор: Алина Вишневская