Главные новости Украины за 13 августа: новый антирекорд коронавируса и провокации оккупантов на Донбассе

В Украине продолжается адаптивный карантин, введенный с целью предотвращения распространения коронавируса.

В Украине зафиксирован очередной антирекорд по заболеваемости COVID-19. Оккупанты не прекращают провокаций на Донбассе.

Антирекорд новых случаев коронавируса

В Украине за сутки выявлено 1 592 новых больных COVID-19 – это новый суточный антирекорд.

Всего в Украине официально подтверждено 86 140 случаев коронавирусной инфекции. От COVID-19 умерли уже 1 992 пациента. В то же время 45 686 человек выздоровели.

Перемирие на Донбассе

В районе проведения операции объединенных сил на Донбассе за сутки зафиксировано четыре провокационных обстрела со стороны российских наемников.

По данным Оперативного командования "Север", на Донбассе погиб украинский военный разведчик.

Главные новости Украины: что важно знать 13 августа 2020

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