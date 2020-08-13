В МИД призвали украинцев не ездить в Беларусь

Министр пояснил, что это позволит гражданам Украины избежать "очень сложных ситуаций".

Граждан Украины призывают не ездить в Беларусь из-за сложной общественно-политической ситуации там.

Об этом на сегодняшнем брифинге сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что ранее украинцам советовали быть внимательными в Беларуси, сейчас же призывают вовсе не ехать туда.

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"Поскольку ситуация в Беларуси остается напряженной, вчера МИД дал рекомендацию гражданам, которые уже находятся на территории Беларуси, проявлять повышенное внимание и осторожность, избегать мест массового скопления людей, не принимать участия в демонстрациях и акциях протеста, следить за новостями и рекомендациями местных органов власти ", - сказал Кулеба.

"В связи с развитием ситуации вокруг Константина Реуцкого, Евгения Васильева и Оксаны Алешиной, сегодня МИД выдает новую рекомендацию гражданам Украины - воздержаться от поездок в Республику Беларусь до стабилизации ситуации в этой стране и последующих объявлений", - пояснил глава МИД.

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Кулеба также призвал прислушаться к рекомендациям МИД, объяснив, что это позволит избежать "очень сложных ситуаций".

Протесты в Беларуси: что известно

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы.

По предварительным результатам ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за его главную оппонентку Светлану Тихановскую - 9,9%. Остальные кандидаты набрали менее 2% - Анна Канопацкая (1,68%), Сергей Черечень (1,13%), Андрей Дмитриев (1,04%).

Тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

В МВД Беларуси заявили о задержании около 3 тысяч участников акций в ночь на 10 августа, более 2000 человек в ночь на 11 августа и более 1000 - в третью ночь акций в разных городах страны.

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Автор: Юрий Годован