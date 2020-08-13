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В Беларуси задержали еще одного украинца - МИД

15:27, 13 августа 2020
Общество
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Задержанный украинец находится в СИЗО / фото REUTERS

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

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"12 августа в консульство Украины в Бресте обратились родственники гражданина Украины, который 11 августа не вернулся домой с работы. Консульство сразу начало поиск и установило, что 11 августа его задержали в Бресте (как протестующего) и он находится сейчас в местном СИЗО", - отметили в ведомстве.

Отмечается, что в ближайшее время украинские консулы встретятся с руководством местных правоохранительных органов с целью выяснения всех обстоятельств инцидента и предоставления необходимой консульско-правовой помощи.

Ситуация находится на контроле консульства Украины в Бресте и МИД Украины.

Протесты в Беларуси: что происходит

  • 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы.
  • По предварительным результатам ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали около 80% избирателей.
  • Тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
  • В МВД Беларуси заявили о задержании около 6000 участников акций в разных городах страны.
  • МИД Украины 12 августа заявила, что в Беларуси были задержаны 9 украинцев, но благодаря работе украинских дипломатов их отпустили.
  • 12 августа в Беларуси задержали трех украинцев - волонтеров благотворительного фонда "Восток SOS" Реуцкого и Васильева, а также гражданку Оксану Алешину.
  • Волонтеров обвиняют в организации массовых беспорядков, им грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

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Автор: Леся Лещенко

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