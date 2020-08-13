В Беларуси задержали еще одного украинца - МИД
В белорусском Бресте во время протестов задержали украинца, и сейчас он находится в СИЗО.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
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"12 августа в консульство Украины в Бресте обратились родственники гражданина Украины, который 11 августа не вернулся домой с работы. Консульство сразу начало поиск и установило, что 11 августа его задержали в Бресте (как протестующего) и он находится сейчас в местном СИЗО", - отметили в ведомстве.
Отмечается, что в ближайшее время украинские консулы встретятся с руководством местных правоохранительных органов с целью выяснения всех обстоятельств инцидента и предоставления необходимой консульско-правовой помощи.
Ситуация находится на контроле консульства Украины в Бресте и МИД Украины.
Протесты в Беларуси: что происходит
- 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы.
- По предварительным результатам ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали около 80% избирателей.
- Тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- В МВД Беларуси заявили о задержании около 6000 участников акций в разных городах страны.
- МИД Украины 12 августа заявила, что в Беларуси были задержаны 9 украинцев, но благодаря работе украинских дипломатов их отпустили.
- 12 августа в Беларуси задержали трех украинцев - волонтеров благотворительного фонда "Восток SOS" Реуцкого и Васильева, а также гражданку Оксану Алешину.
- Волонтеров обвиняют в организации массовых беспорядков, им грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.
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