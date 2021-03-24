В ОСМД говорят, что заниматься демонтажем незаконно построенных стен не будут.

В Тернополе жители многоэтажки замуровали лифт стеной и установили двери на замке. Таким образом они "расширили" свою квартиру.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Как сообщается, пожилые супруги, которым лифт нужен, требуют демонтажа пристройки, потому что на третий этаж выехать невозможно.

Соседи замуровали лифт еще 6 лет назад, когда он был неисправным. А месяц назад его отремонтировали и пожилые супруги, у которых соседи согласия не спрашивали, решили добиться доступа к подъемнику.

В ОСМД говорят, что заниматься демонтажем незаконно построенных стен не будут.

Пенсионеры обращались к участковому, в муниципальную полицию, в городской Совет - никакого результата.

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Автор: Екатерина Лиманская