Злоумышленник лично участвовал в "облавах" на квартиры украинских патриотов, и "доставлял" их в отделение оккупационной полиции.

СБУ задержала 31-летнего жителя Купянская, который во время оккупации города подал свою "кандидатуру" в ряды созданного агрессором "управления МВД в Харьковской области" и помогал врагу провести массовые репрессии против участников движения сопротивления в регионе.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, учитывая прокремлевскую "позицию" коллаборанта, рашисты назначили его "оперуполномоченным отдела уголовного розыска" в составе карательного органа.

На этой "должности" он выполнял задачи местных гауляйтеров, в частности, участвовал в "облавах" на квартиры украинских патриотов и их "доставке" в отделение оккупационной полиции. Там он непосредственно снимал отпечатки пальцев у потерпевших и приобщал эти данные к материалам фабрикованных "уголовных дел" для заключения людей в российских застенках.

Видео дня

После освобождения города злоумышленник пытался скрываться от правосудия на территории региона. Однако, сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали. Сейчас следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Сейчас злоумышленник находится под стражей.

Борьба с коллаборантами и предателями в Украине

Как известно на деоккупированных территориях Харьковщины проводятся стабилизационные мероприятия, в рамках которых выявляют предателей и коллаборантов.

В частности на днях в Нацполиции Харьковской области сообщили, что разоблачили еще одного приспешника оккупантов, который во время оккупации села Андреевка Купянского района добровольно согласился занять руководящую должность при оккупационной власти. Мужчина проводил сбор паспортных данных местного населения указанных населенных пунктов, осуществлял прием граждан и выполнял ряд других задач, направленных на функционирование незаконного органа власти.

В июле стало известно, что 13 лет за решеткой, согласно решению суда, проведет другой коллаборант из Купянска, который хотел вывезти в РФ 700 тонн зерна. Речь идет о бывшем главном инженере местного комбината хлебопродуктов. Его задержали еще в январе этого года. После захвата города он перешел на сторону врага и устроился в оккупационную "полицию". Впоследствии местные гауляйтеры предложили ему возглавить хлебокомбинат для организации массового вывоза зерна с территории региона в Россию.

Вас также могут заинтересовать новости: